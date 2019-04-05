Австрия успешно испытала воздушное такси

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вене на футбольном поле "Дженерали Арена" успешно испытали беспилотный двухместный коптер EHang 216, сообщает ТАСС.

Летательный аппарат массой 340 кг поднялся на высоту 10 м, совершил несколько взлетов и посадок с пассажирами в салоне. Аэротакси при полете производит шум в 90 децибел. Разработчики рассчитывают на то, что им удастся уменьшить показатель до 75 децибел.

Пока EHang 216 далек от совершенства, до начала эксплуатации он претерпит немало изменений. Нынешний вариант не способен обеспечить высокий уровень комфорта высоким людям – в салоне они ощущают себя стесненно.

В марте Великобритания испытала первый беспилотный автобус. В планах правительства к 2020 году запустить целый маршрут "умных" автобусов.-0-