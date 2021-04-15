Австрийские ученые научились печатать "слоновую кость" на 3D-принтере

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийские ученые разработали материал для печати на 3D-принтере, который может заменить слоновую кость, сообщает научный сайт Phys.org.

На протяжении веков слоновая кость часто использовалась для изготовления предметов искусства. Но для защиты популяций слонов торговля ею была запрещена на международном уровне в 1989 году. Поэтому для восстановления частей старинных предметов искусства, изготовленных из слоновой кости, необходимо использовать материалы-заменители, такие как кости, раковины или пластик. Однако до сих пор не был подобран нужный материал.

Компания TU Wien (Вена) и полиграфическое предприятие Cubicure GmbH в сотрудничестве с Венским департаментом по уходу за произведениями искусства и памятниками и реставрацией Венской архиепископии разработали специальный материал "Дигори", состоящий из синтетической смолы и частиц фосфата кальция. Он обрабатывается в горячем жидком состоянии и закаливается на 3D-принтере ультрафиолетовыми лучами до нужной формы. Затем его можно отполировать и подобрать по цвету.

Как рассказал профессор Юрген Штампфль из Венского технического университета, наш исследовательский проект начался с ценной государственной шкатулки XVII века в приходской церкви Мауэрбаха. Он украшен небольшими орнаментами из слоновой кости, некоторые из которых со временем были утеряны. И возник вопрос, можно ли их заменить технологией 3D-печати.

У команды уже был опыт работы с подобными материалами. Группа работает с керамическими материалами для стоматологической техники. Как рассказала один из членов команды Таддаа Рат, главной задачей и самой сложной было создать материал не только внешне схожий, но и подобный по техническим характеристикам и обязательно поддающийся механической обработке.

Благодаря многочисленным экспериментам команда смогла найти правильную смесь, которая заменит натуральную слоновую кость и позволит воссоздавать необходимые, даже миниатюрные элементы.

Как пишет издание, это большой шаг вперед в области реставрации. Команда надеется, что новый материал "Дигори" станет высококачественным заменителем слоновой кости, благодаря которому не погибнет больше ни один слон.-0-