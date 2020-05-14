Автоматическую систему анализа звуков легких презентовали в Миноблисполкоме

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Миноблисполкоме презентовали автоматическую систему анализа звуков легких Lung Pass - портативное устройство, позволяющее удаленно контролировать состояние пациентов с легким течением COVID-19 и контактных лиц. Об этом БЕЛТА сообщили в облисполкоме.

Создание системы началось в 2017 году. Устройство разработали резидент Парка высоких технологий ООО "Хэлси Нэтворкс" совместно с кафедрой пульмонологии и фтизиатрии БелМАПО.

Беспроводной цифровой стетоскоп для "выслушивания" легких записывает шумы, хрипы и другие звуки и передает их в приложение для смартфона через Bluetooth. Звуки обрабатываются и классифицируются в "облаке" с помощью нейросети. Далее пациент проходит опрос: фиксирует у себя наличие температуры, хрипов, мокроты и других симптомов. Врач может удаленно переслушать звуки и проанализировать анамнез за весь срок наблюдения. При обнаружении признаков пневмонии система уведомит доктора об ухудшении состояния пациента.

Сейчас систему тестируют и дорабатывают. Однако уже на этом этапе, подчеркнула заведующая кафедрой пульмонологии и фтизиатрии БелМАПО Елена Лаптева, полезность разработки не вызывает сомнений. "Она хорошо дифференцирует наличие и локализацию хрипов. С ее помощью мы уже мониторим пациентов с муковисцидозом. В отношении людей с COVID-19 система особенно удобна, ведь так их можно принимать дистанционно. Более того, когда мы тестировали систему по распознаванию аускультативных феноменов, она превзошла все наши ожидания. В дальнейшем устройство позволит снизить нагрузку на учреждения здравоохранения и врачей", - считает она.

В свою очередь председатель Миноблисполкома Александр Турчин рассказал, что в будущем считает необходимым оснастить учреждения здравоохранения области приборами, позволяющими своевременно лечить людей. "За такими разработками будущее. В Беларуси есть Парк высоких технологий, много компаний и креативных, умных людей, которые могут идти вперед в различных сферах, в том числе в медицине", - заключил он.-0-