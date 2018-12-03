"АвтоВАЗ" отзывает "Приору", "Калину" и "Гранту" из-за проблем с рулем

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" срочно отзывает более полутора тысяч автомобилей. Об этом сообщает российский телевизионный Пятый канал.
Отзыву подлежат модели "Lada Priora", "Lada Kalina" и "Lada Granta", проданные с апреля 2018 года до настоящего времени. Концерн выявил нарушения в комплектации рулевого колеса и неисправности в модуле подушки безопасности моделей.
Все машины, подлежащие отзыву, владельцам предлагают привезти в ближайший официальный дилерский центр. Специалисты проверят работу систем и при необходимости заменят руль. Замены проведут за счет производителя.-0--
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