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Технологии
09 сентября 2019, 12:45

Азиатско-Тихоокеанский регион занимает ведущее место в инновациях 5G

Huawei обеспечивает устойчивое развитие цифровой экономики. Компания объявила о заключении более 50 коммерческих контрактов 5G и поставке более 200 тысяч модулей.

С запуском сети со стереопокрытием появится больше инновационных приложений с поддержкой 5G

На мероприятии "Азиатско-Тихоокеанский день инноваций Huawei" оператор связи China Mobile Sichuan вместе с Huawei запустили 5G-сеть с мультиуровнями покрытия, которая состоит из базового уровня покрытия, уровня емкости сети и покрытия внутри помещений. Кроме того, компания Huawei сотрудничает с операторами связи и другими отраслевыми партнерами, чтобы продемонстрировать различные инновационные отраслевые приложения, в том числе 5G+VR, 5G+8K видео, 5G+дроны, 5G-телемедицина и 5G-скорая помощь. Все это указывает на бесконечный потенциал применения сети 5G в эпоху коммерческого использования.

Huawei оказывает помощь операторам Азиатско-Тихоокеанского региона для более быстрого развертывания сетей 5G

Южная Корея стала первой страной в мире, которая реализовала широкое коммерческое использование 5G-сетей. С момента запуска 5G в начале апреля число абонентов в этой стране превысило 2 миллиона. Страна имеет контрольный показатель по коммерческому использованию 5G в мире.

Китай таже построил крупномасштабную сеть 5G для пилотного коммерческого использования. Три крупных оператора развернули сети 5G в таких городах, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чэнду. Протестированная скорость нисходящей линии связи достигает 1 Гбит/с, и с такой скоростью загрузка HD-фильма в формате 1080P займет всего несколько секунд.

5G-сети становятся реальностью. Во всем мире всего 35 операторов в 20 странах мира запустили сети 5G, и 33 страны выделили спектр для 5G.

Huawei заключила более 50 коммерческих контрактов 5G по всему миру и поставила более 200 тысяч активных антенных модулей AAU (Active Antenne Module) c технологией Massive MIMО. Компания имеет богатый опыт пилотного коммерческого использования сетей 5G, занимается активными исследованиями инновационных приложений, благодаря чему стремиться предоставлять самые безопасные и передовые продукты и решения 5G, а также сценарии применения. Huawei помогает операторам стран Азиатско-Тихоокеанского региона быстрее разворачивать сети 5G и в полной мере использовать их преимущества. Задача состоит в том, чтобы расширить возможности многих отраслей, повысить социальную эффективность и ускорить цифровизацию индустрии.

"5G уже стучится в дверь Беларуси. Имея уникальную возможность воспользоваться опытом Азиатско-Тихоокеанского региона, компания Huawei стремится предоставить ускоренную цифровизацию и создать экономическую ценность для белорусских предприятий, чтобы построить более совершенную ИТ-страну", - сказал Фу Хаоюй, директор Bel Huawei Technologies LLC.

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