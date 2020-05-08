Банк данных "Книга Памяти Республики Беларусь" заработал на портале Министерства обороны

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На портале Министерства обороны заработал автоматизированный банк данных "Книга Памяти Республики Беларусь", который был разработан управлением по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси совместно с IT-ротой и Военным информационным агентством ВС "Ваяр", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В "Книгу Памяти Республики Беларусь" внесены имена погибших и пропавших без вести в годы войн XX века уроженцев Беларуси и граждан, призванных военными комиссариатами страны, а также имена граждан других государств, погибших на территории республики. Кроме того, автоматизированный банк данных содержит регистры воинских захоронений, состоящих на государственном учете. Всего их - более 7 тыс., в которых захоронены более 2 млн человек. Установлено более 500 тыс. персональных данных. Банк данных будет регулярно обновляться.-0-