Батискаф для исследования Марианской впадины построят в Санкт-Петербурге

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге построят батискаф для спуска на дно Марианской впадины, сообщает МИР 24.

Сейчас предприятие формирует расширенное техническое задание и ищет поставщиков комплектующих и оборудования.

Проектирование российского батискафа для спуска в Марианскую впадину начнется в 2019 году.

На данный момент известно о двух погружениях на дно самой глубокой в мире впадины (ее глубина составляет почти 11 километров) - Марианской. В 1960 году спуск к самому глубокому участку впадины – Бездне Челленджера – совершили американец Дон Уолш и швейцарец Жак Пикар на батискафе "Триест". В 2012-м достиг Бездны американский режиссер Джеймс Кэмерон.-0-