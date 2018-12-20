beCloud и "АГАТ-системы управления" подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

Инфраструктурный оператор beCloud и управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" ОАО "АГАТ-системы управления" подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий стратегическое партнерство сторон по ряду направлений в области информационно-коммуникационных технологий.

Во время подписания меморандума

Сотрудничество сторон направлено на активизацию в Республике Беларусь разработки и производства автоматизированных систем управления и средств связи с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий, а также развитие услуг по предоставлению профессиональной подвижной радиосвязи с использованием технологии LTE и облачных вычислений.

"Компания beCloud и "АГАТ-системы управления" наметили совместные планы с использованием ключевых технологий одного из самых быстрорастущих телекоммуникационных проектов нашей компании за последние четыре года - LTE Advanced. Кроме того, часть встречи была посвящена вопросам сотрудничества двух сторон в области хранения данных на ресурсах центра обработки данных beCloud, информационных технологий, защиты информации", - отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник.

Напомним, весной этого года beCloud представил проект сетей общественной безопасности на основе технологии LTE - профессиональное решение мобильной (транкинговой) радиосвязи LTE PTT, разработанное специально для силовых ведомств и служб быстрого реагирования.

Как правило, сети профессиональной мобильной радиосвязи используются группами пользователей, объединенными по профессиональному признаку. Это могут быть сети оперативного, диспетчерского или административного назначения.

Среди преимуществ решения инфраструктурного оператора - высокое качество передачи голоса и данных (HD-Voice на скорости более 100 Мбит/с и передача данных порядка 150 Мбит/с), отсутствие фоновых помех, экономия частотного ресурса, мгновенная установка соединения, поддержка разных типов вызовов, выход в АТС.

Кроме того, решение обеспечивает услуги закрытого соединения, допускает приоритетные вызовы, групповые голосовые и видеовызовы, GPS и диспетчеризацию.

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