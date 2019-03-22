Инфраструктурный оператор beCloud объявил о предоставлении доступа к сети 4G мобильному оператору velcom. Доступ к сети 4G beCloud у абонентов velcom появился вечером 21 марта. Первыми использовать передачу данных в сети четвертого поколения смогли абоненты velcom в Минске и Минском районе, а также Гомеле.

Сейчас покрытие Минска, Гомеля, а также нескольких населенных пунктов Минской области (Боровляны, Гатово, Ждановичи, Колодищи, Колядичи, Озерцо, Острошицкий городок, Прилуки, Ратомка, Самохваловичи, Сеница, Смолевичи, Стайки, Тарасово, Фаниполь и др.) обеспечивают 530 базовых станций, которые работают в диапазоне 1800 МГц (по запросу velcom инфраструктурный оператор готов предоставить доступ к сети в диапазоне 2600 МГц). Такого количества базовых станций достаточно для уверенного приема на территории выбранных регионов, емкость сети LTE будет увеличиваться, а территория покрытия – расширяться.

"Мы приветствуем абонентов мобильного оператора velcom в LTE-сети инфраструктурного оператора beCloud. Три года назад наша компания реализовала проект по запуску LTE Advanced в республике, и сейчас мы стремимся сделать технологию доступной как можно большему количеству белорусов. velcom стал еще одним партнером инфраструктурного оператора, абоненты компании смогут в полной мере опробовать скорости мобильного интернета четвертого поколения. beCloud, со своей стороны, выполняет все необходимые мероприятия по расширению сети с целью удовлетворения спроса абонентов velcom", – отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник.

Сегодня инфраструктурным оператором введены в эксплуатацию более 1500 базовых станций LTE в диапазоне 1800 МГц и более 500 базовых станций в диапазоне 2600 МГц, высокоскоростной мобильный интернет доступен 75,7% населения страны. Только за прошедший год абоненты 4G beCloud сгенерировали в четыре раза больше данных по отношению к тому же периоду 2017 года.

Меньше месяца назад технические специалисты инфраструктурного оператора сообщили об увеличении средних скоростей 4G в Беларуси. По данным аналитического отчета OpenSignal, опубликовавшего в феврале 2019 года рейтинг развития технологии LTE в мире, возросший показатель средней скорости 4G в зависимости от нагрузки в течение дня вывел страну на 19-ю позицию (39,1 мбит/с).

Беларусь разделила данную строчку рейтинга с Ирландией, опережает такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Японию, Гонконг, Катар, Россию, США, Германию, Израиль, Польшу, Украину и другие, и уступает Южной Корее, Сингапуру, Норвегии, Канаде, Франции и Швеции.

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