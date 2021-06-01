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01 июня 2021, 15:50

beCloud переходит на второй этап масштабного тестирования 5G в Беларуси

Инфраструктурный оператор Беларуси СООО "Белорусские облачные технологии" (торговая марка beCloud) в 2021 году увеличит количество зон тестирования за счет сложности используемых объектов и продолжит тестирование сети 5G для обеспечения работы дистанционно управляемого транспорта.

Начиная с 2020 года beCloud проводит комплекс мероприятий по исследованию возможностей технологии 5G и определению оптимальных сценариев ее внедрения в Беларуси. Тестирование сети организовано в пределах частот 2500–2570 / 2620–2690 МГц и 3400–3800 МГц с целью:

1. Проверки заявленных возможностей сети 5G и изучения реально достижимых показателей покрытия и качества в условиях плотной городской застройки;

2. Анализа электромагнитной совместимости с действующими технологиями;

3. Проверки выполнения санитарных норм при эксплуатации 5G;

4. Оценки эффективности использования "в нестандартном" диапазоне частот 2,6 ГГц;

5. Сравнительного тестирования оборудования различных производителей;

6. Практической отработки сетевых и архитектурных решений 5G для обеспечения работы роботизированного (беспилотного) транспорта.

На первом этапе масштабного тестирования, в мае-декабре 2020 года, для выполнения данных работ было развернуто несколько фрагментов сети 5G: в МКСК "Минск-Арена" (г. Минск), на территориях городов Минск и Гомель, а также в месторождении "Ситницкое" (Лунинецкий район Брестской области) для обеспечения работы роботизированной карьерной техники.

На втором этапе, в 2021 году, в уже созданных опытных зонах тестирование продолжится. Также будут созданы новые тестовые зоны. В начале года новый тестовый участок заработал в помещениях Национального аэропорта. В настоящий момент совместно с Объединенным институтом машиностроения Национальной академии наук Беларуси и Минским тракторным заводом beCloud начал тестирование 5G для обеспечения работы дистанционно управляемой сельхозтехники. В ближайшее время сеть 5G оператора появится также на отдельных станциях и перегонах Минского метрополитена.

"beCloud во всех проектах по тестированию сети ставит своей целью выявлять наиболее оптимальные сценарии запуска и использования 5G в Беларуси. Например, внедрение в сельском хозяйстве беспилотного транспорта позволит увеличить производительность, минимизировать производственные затраты. Технология 5G открывает новые направления в области применения беспроводной связи и автономного взаимодействия электронных систем, включая системы искусственного интеллекта.

До конца 2021 года мы продолжим второй этап тестирования. После принятия регулятором решения о модели развертывания сети и выделяемых частотах мы готовы сразу приступить к внедрению сети пятого поколения в Беларуси, начать коммерческую эксплуатацию 5G в стране", – сообщил Михаил Дука, заместитель генерального директора по электросвязи СООО "Белорусские облачные технологии".

Результаты опытной эксплуатации показывают, что технология 5G имеет большое разнообразие в части используемых диапазонов частот, ширины канала, величины разноса поднесущих и т. д. Достижимые показатели технологии существенно зависят от используемого режима работы, оборудования и варианта реализации.

Тестирование показало, что размеры зон обслуживания для базовых станций 5G диапазона 3500 МГц на открытой местности сопоставимы с диапазоном 2600 МГц. Однако внутри помещений существенно уменьшается скорость передачи данных в направлении "вверх", что ограничивает фактический размер зоны обслуживания до 300–350 метров в условиях городской застройки.

Одним из преимуществ технологии 5G является малая величина задержки, что позволяет использовать данную технологию для критичных к задержке приложений. Опыт beCloud в использовании технологии 5G для обеспечения роботизированной и дистанционно управляемой техники (ряд совместных проектов с БелАЗ, "ВИСТ Майнинг технолоджи", "Технологиями земледелия", ОИМ НАН Беларуси) показывает, что требования по задержке в 1 мс и менее являются излишними. Фактически обеспечиваемые задержки величиной 5–10 мс вполне достаточны для большинства сценариев работы роботизированной и дистанционно управляемой техники.

В ходе опытной эксплуатации beCloud уделил большое внимание исследованию сценариев реализации технологии 5G на базе эксплуатируемых базовых станций LTE. Несмотря на то что такой сценарий 5G не обеспечивает заявленные высокие скорости, его использование позволяет значительно улучшить пользовательский опыт и увеличить емкость сети LTE. В частности, в сети 5G доля значений скоростей выше 83 Мбит/сек составляет около 63 %, а в сети LTE скорости выше 83.31 Мбит/сек не зарегистрированы. Кроме того, в сети 5G отмечено 10 % значений скоростей выше 234 Мбит/сек.

Для тестов загрузки данных в направлении сети Интернет в сети 5G также отмечено существенное преобладание высоких скоростей. В частности, доля значений скоростей выше 44 Мбит/сек составляет около 53 %, а в сети LTE скорости выше 44.01 Мбит/сек не зарегистрированы. Кроме того, в сети 5G отмечено 10 % значений скоростей выше 86 Мбит/сек.

Сеть 5G заметно опережает сеть LTE по скорости реакции сети на запрос (задержка). В частности, в сети 5G 90 % значений RTT не превышает 60 ms, а в сети LTE – 90 ms.

Кроме того, тестирование показало, что в условиях использования одинакового частотного диапазона и одного и того же оборудования базовой станции радиосигнал в 5G-сети имеет больший охват территории, чем в сети LTE.

Важно отметить, что, несмотря на активное внедрение технологии 5G, технология LTE не исчерпала свой потенциал. На коммерческой сети LTE достижимы скорости передачи данных, сопоставимые с сетью 5G. В частности, агрегация трех и более полос частот во всех доступных частотных диапазонах (800 МГц, 1800 МГц и 2600 МГц), использование MIMO 4T4R и модуляции 256QAM как в downlink (скорость загрузки данных на устройство), так и в uplink (скорость выгрузки данных в интернет) позволили продемонстрировать в сети LTE скорость передачи данных, близкую к 1 Гбит/сек.

Напомним, тестовая сеть пятого поколения beCloud построена по модели NSA (non-standalone) с использованием инфраструктуры существующей сети LTE. Уникальность тестовой 5G-сети beCloud заключается в том, что она работает в двух частотных диапазонах – 3500 МГц и 2600 МГц. Задействование частоты 2600 МГц при строительстве сети позволяет сохранить скорость передачи данных и широту распространения сигнала на очень высоком уровне. Важно отметить, что beCloud на сегодня является единственным оператором Беларуси, чья сеть 5G в Минске (в диапазоне 2600 МГЦ) готова к запуску в коммерческую эксплуатацию. С момента запуска beCloud тестирования 5G в Беларуси была запущена самая большая сеть 5G и установлена рекордная скорость для технологии в Беларуси – 1,9 Гбит/с.

Для справок: 5G – новое поколение высокоскоростной передачи данных, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Технология 5G призвана стать основным стандартом передачи данных. Одно из главных отличий сетей нового поколения – существенное снижение задержки: до десяти раз по сравнению с 4G, в идеале – до минимального значения в 1 миллисекунду. Возможности технологии будут полезны для промышленного интернета, телемедицины, беспилотного транспорта, видеоаналитики, развития технологий виртуальной реальности. 5G обеспечит базу для развития индустриального "интернета вещей", а также станет фундаментом развития инфраструктуры для программы цифровой экономики Беларуси.

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