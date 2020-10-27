beCloud презентовал возможности "Государственного облака" в Гомельском регионе

С 21 по 23 октября в Гомеле и Гомельской области beCloud провел мероприятие, посвященное использованию облачных технологий.

Встреча была организована для представителей государственных органов и организаций региона.

Трехдневный формат мероприятия включал семинар, посвященный цифровизации и информационной безопасности госорганов, цикл деловых встреч на предприятиях области, презентацию проекта "Национальная SMART платформа".

Открыл рабочую программу регионального мероприятия семинар "Цифровизация государственных органов и организаций с применением действующего законодательства. Информационная безопасность: от теории к практике", который прошел 21 октября в Гомеле.

В рамках встречи обсуждались вопросы соблюдения и выполнения законодательства в сфере информационных технологий, механизмы перехода государственных органов и организаций в "Государственное облако", созданное на базе Республиканской платформы, оператором которой является компания beCloud, возможности, функции и принципы работы облачной платформы в целом, аспекты проведения госзакупок в сфере ИТ в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. Также большой блок мероприятия был посвящен информационной безопасности используемых госсектором информационно-коммуникационных ресурсов.

На семинаре выступили представители Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, облачного оператора beCloud, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.

Проект "Государственное облако" участникам встречи презентовал генеральный директор beCloud Олег Седельник.

"Проект "Государственное облако" создан beCloud специально для государственных органов и организаций Беларуси на базе ресурсов Республиканского центра обработки данных и Республиканской платформы, с использованием облачных технологий, – отметил в своем выступлении Олег Седельник. – Появление "Государственного облака" открыло новые перспективы по цифровой трансформации: у государственных учреждений нашей страны появились широкие возможности по использованию облачных технологий, отвечающих современным требованиям информационной безопасности".

Сегодня уже более 500 госорганов и организаций осуществили поэтапный переход на использование Республиканской облачной платформы. Среди них – Министерство по налогам и сборам, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Минский городской исполнительный комитет, Министерство юстиции, Министерство труда и социальной защиты населения, Государственный комитет по имуществу, Государственный комитет по стандартизации, Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, Республиканский научно-практический центр медицинских технологий Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Институт недвижимости и оценки и многие другие.

Также в ходе посещения Гомельского региона руководству области был представлен проект "Национальная SMART платформа", оператором которой является beCloud. Платформа предлагает решения и инфраструктуру для реализации "умных" проектов и дает большие возможности для развития региона.

Кроме того, повестка выездного мероприятия включала цикл деловых встреч на предприятиях Гомельской области. Топ-менеджеры облачного оператора посетили Мозырский нефтеперерабатывающий завод, "Беларускабель", "Гомсельмаш", кондитерскую фабрику "Спартак" и обсудили с руководителями организаций вопросы цифровизации и использования облачных технологий в их деятельности.

Размещение рекламы на БЕЛТА