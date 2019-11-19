beCloud выпустил новую версию онлайн-карты 4G-покрытия Беларуси

Облачный оператор beCloud в новой версии существенно расширил функционал онлайн-карты 4G-покрытия. Теперь пользователям официального интернет-сайта компании доступна информация о том, в каких частотных диапазонах работает каждая базовая станция.

Сегодня LTE-сеть beCloud функционирует в двух диапазонах. Диапазон 1800 МГЦ является основным для обеспечения покрытия сети мобильной связи в населенных пунктах. Диапазон 2600 МГц позволяет улучшить пропускную способность сети, что увеличивает скорость передачи данных в местах наибольшего нахождения пользователей.

Также обновленная 4G-карта содержит данные, какие мобильные операторы используют определенную базовую станцию. Эту информацию пользователи смогут увидеть во всплывающем окне, нажав на значок базовой станции.

Еще одним важным новшеством онлайн-карты являются актуальные и постоянно обновляемые данные о количестве базовых станций в республике с разбивкой по всем областям и операторам.

Напомним, в июле beCloud запустил онлайн-карту 4G-покрытия, которая отображает информацию о работе базовых станций в конкретных регионах и населенных пунктах, значения средних скоростей 4G, а также расчетную зону обслуживания на улице и в помещении.

Теперь абоненты мобильной связи смогут легко оценить возможность использования 4G в конкретной точке страны и доступность получения сервиса у своего сотового оператора.

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