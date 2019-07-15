beCloud запустил карту покрытия со средними скоростями 4G

Инфраструктурный оператор запустил
Кроме того, карта отображает значения средних скоростей 4G, а также расчетную зону обслуживания на улице и в помещении. Нажимая кнопки с названием статуса данных, пользователь может включать, выключать, накладывать друг на друга слои зон обслуживания интернета четвертого поколения. Данная модель создана для адекватного определения преимуществ и недостатков сети 4G инфраструктурного оператора.
Отметим, что информация о покрытии сети носит ориентировочный характер, фактическое покрытие сети и фактическая скорость приема/передачи данных зависит от типа и характеристик абонентского устройства, радиоусловий в месте нахождения абонента, особенностей рельефа и метеорологической обстановки, количества абонентов с устройствами, работающими в зоне действия одной и той же базовой станции.
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