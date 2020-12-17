Инфраструктурный оператор beCloud завершил масштабное тестирование технологии 5G, которое началось в мае 2020 года.

Для проведения тестирования beCloud развернул несколько фрагментов сети связи 5-го поколения – в Минске, Гомеле, на территории месторождения "Ситницкое" РУПП "Гранит" (н.п. Микашевичи Брестской области) и в Национальном аэропорту "Минск".

Тестовая сеть 5-го поколения beCloud была построена по модели NSA (non-standalone), т.е. с использованием инфраструктуры существующей сети LTE.

Первой пилотной зоной стал центр Минска, где было запущено 20 базовых станций в двух частотных диапазонах – 3500 МГц и 2600 МГц. Второй тестовый кластер появился в городе Гомеле и включал 18 базовых станций в диапазоне 2 600 МГц.

Еще одна тестовая зона была создана в месторождении по добыче гранита "Ситницкое" РУПП "ГРАНИТ". В рамках проекта по тестированию роботизированной и дистанционно-управляемой карьерной техники "Интеллектуальный карьер" beCloud развернул сеть private 5G (архитектура NSA) в составе базовых станций диапазона 3,5 ГГц и пакетного ядра сети, интегрированного с серверами управления роботизированным карьерным комплексом. Партнерами в данном проекте выступают предприятия "БЕЛАЗ", "ГРАНИТ", компании beCloud и "ВИСТ Майнинг техноложди".

На завершающем этапе beCloud развернул тестовый кластер для обеспечения покрытия 5G в помещениях Национального аэропорта "Минск".

Важно отметить, что тестирование технологии 5G проходило в реальных условиях, в том числе плотной городской застройки.

В течение 7 месяцев специалисты beCloud в партнерстве с Huawei International, Ericsson Nicola Tesla и Airspan Networks изучали возможности технологии при различных сценариях развертывания сети 5G: в диапазонах 3,5 ГГц и 2,6 ГГц, с временным и частотным дуплексом, в варианте динамического совместного с LTE использования спектра (Ericsson spectrum sharing).

Тестирование связи 5G продемонстрировало и возможности совместной работы сетей 5G и LTE. Скорости передачи данных, которых удалось достичь в рамках испытаний, превысили 1,9 Гбит/сек.

Также в число важных аспектов, которые были исследованы, вошли вопросы обеспечения электромагнитной совместимости с действующими радиоэлектронными средствами и вопросы выполнения санитарных норм при эксплуатации базовых станций 5G.

"Наша компания провела серьезное масштабное тестирование связи нового поколения 5G. Мы видим перспективность и значимость этой технологии. Полученные beCloud результаты тестирования в полной мере позволяют утверждать, что мы готовы внедрять 5G в Беларуси. При этом beCloud продолжит работу по развитию 5G-сети и в следующем году", – отметил генеральный директор beCloud Олег Седельник.

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