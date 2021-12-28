Беларусь и Индия объявляют конкурс научно-технических проектов на 2022-2023 годы

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки и технологий Индии объявляют конкурс совместных научно-технических проектов на 2022-2023 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Конкурс проводится по следующим приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества: информационно-коммуникационные технологии с акцентом на искусственный интеллект, интернет вещей, машинное обучение, облачные сервисы; биотехнологии (включая медицину и фармацевтику); новые материалы (в том числе для аддитивного производства и порошковой металлургии, наноструктурированные и керамические материалы, функциональные покрытия и тонкие пленки для различных применений).

Для участия в конкурсе необходимо представить бизнес-план, обязательства государственного заказчика о практическом использовании результатов научных исследований и разработок и долевом участии в его финансировании. Участникам конкурса предлагается заполнить формы и направить их в электронном виде в адрес ГКНТ через ИАС "Экспертиза". Заявки принимаются в период с 3 января по 28 февраля 2022 года.

Конкурс объявлен в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и Индии о сотрудничестве в области науки и техники от 14 мая 1993 года и с протоколом девятого заседания совместной белорусско-индийской комиссии по сотрудничеству в сфере науки и технологий от 5 августа 2020 года.-0-