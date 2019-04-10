Беларусь и Республика Корея наладили взаимовыгодный трансфер технологий - Щербаков

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между Беларусью и Республикой Корея налажен взаимовыгодный трансфер научных технологий, и обе страны заинтересованы в его развитии и совершенствовании. Такое мнение высказал заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Щербаков на VI Белорусско-корейском форуме "Наука. Инновации. Производство", который проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие проводится в шестой раз, и его уже можно считать традиционным. Каждый год выбирается особая тематика для обсуждения. Сейчас это - био- и нанотехнологии, как наиболее приоритетные направления белорусско-корейского сотрудничества в сфере науки и технологий.

Сергей Щербаков отметил, что во многих вузах, институтах Беларуси реализуется ряд совместных проектов с корейскими коллегами. Двустороннее сотрудничество, по его словам, является очень продуктивным и взаимовыгодным. Например, в Республике Корея, где существует проблема большого содержания железа в воде, используются белорусские технологии по ее очистке. "В Национальной академии наук Беларуси ведутся работы по исследованию в наномасштабе различных материалов, в том числе биоматериалов. Это возможно потому, что в Беларуси разработана своя линейка атомно-силовых микроскопов, которые используются и корейскими коллегами", - сказал он.

Любопытен и тот факт, что одной из важных позиций белорусского экспорта в Республику Корея являются полупроводники. "Казалось бы, это Республика Корея должна была бы всем поставлять полупроводники и приборы, но целый ряд интересных, специального назначения полупроводников, работающих при очень низких или высоких температурах, закупаются в Беларуси", - привел пример специалист.

Характеризуя уровень научно-технологического взаимодействия обоих государств, Сергей Щербаков сказал: "Это не только трансфер технологий от них к нам, в чем мы очень заинтересованы и чего ожидаем, но, что очень важно, и от нас к ним. Мы видим, что это сотрудничество полезно для двух сторон и оно высокотехнологичное. Сама Республика Корея в этом отношении уникальная, потому что затраты на научные исследования и разработки у нее относительно ВВП наивысшие в мире. Они составляют более 4,5% ВВП".

Белорусско-корейский форум "Наука. Инновации. Производство" проходит сегодня в Минске на базе научно-технологического парка "Политехник". Деловая программа форума включает в себя пленарное заседание, выступления экспертов в научных секциях на тему "Нанотехнологии", "Биотехнологии", а также участие в семинаре по научно-технической информации с Корейским институтом научной и технологической информации (KISTI). От Беларуси участниками форума стали представители Государственного комитета по науке и технологиям, Министерства образования, Национальной академии наук, Белорусского национального технического университета, Института тепло- и массообмена НАН, Института механики металлополимерных систем НАН. С корейской стороны участие принимают представители посольства Республики Корея в Беларуси, Министерства науки и ИКТ, Корейско-российского центра сотрудничества по науке и технологиям, Национального исследовательского фонда Кореи, а также университетов и научных институтов.-0-