Беларусь и Россия разрабатывают новые программы СГ в области высоких технологий

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия разрабатывают ряд новых программ Союзного государства в области высоких технологий. Об этом рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин на VIII Форуме вузов инженерно-технологического профиля СГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"Это прежде всего программы, связанные с внедрением в производство мобильных оптоволоконных локаторов, систем сенсоров для предупреждения природных и техногенных катастроф, проектированием и производством микросхем, технологий высокопродуктивного сельского хозяйства и пищевой промышленности, ориентированные на повышение здоровья граждан. Также это разработки в области аддитивных технологий, производства современных промышленных и бытовых 3D-принтеров, по медицинской тематике", - рассказал Александр Шумилин.

В 2019 году белорусские и российские ученые выполняют 7 научно-технических программ Союзного государства, которые связаны с разработками в области космоса, автокомпонентов, наноматериалов, гидрометеорологической безопасности, медицины и геномных технологий.

Председатель ГКНТ отметил, что сейчас особое внимание в СГ уделяется развитию цифровых технологий в образовании, экономике, управлении. Основным драйвером развития государств становится не столько наличие сырьевой базы и финансов, сколько интеллектуальных возможностей, измеряемых прежде всего наличием подготовленных кадров в сфере высоких технологий. Так, наряду с "Цифровым университетом" начинается разработка проекта по созданию "Цифрового предприятия". Этот проект поможет создать интеллектуальные автоматизированные системы поддержки жизненного цикла радиоэлектронных изделий.

В Беларуси традиционно большое внимание уделяется развитию информационно-коммуникационных технологий. Это подтверждается и мировыми индексами. Так, Беларусь входит в десятку лучших стран мира по таким показателям глобального инновационного индекса, как "Разработка мобильных приложений" и "Подготовка специалистов в области науки и техники", "Высшее образование", "Изобретения и полезные модели", по экспорту ИКТ-слуг - 19-е место. По обобщенному показателю "Человеческий капитал и исследования" Беларусь входит в топ-40 лучших стран.-0-