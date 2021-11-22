Беларусь и Сербия объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2022-2023 годы

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования, науки и технологического развития Сербии объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2022-2023 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Заявки принимаются с 22 ноября по 21 декабря 2021 года по следующим приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества: цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные технологии; биологические, медицинские, фармацевтические и химические технологии; энергетика, строительство, экология и рациональное природопользование; машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение и инновационные материалы; агропромышленные и продовольственные технологии; обеспечение безопасности человека, общества и государства.

Документы на конкурс должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в электронном виде в адрес ГКНТ через ИАС "Экспертиза".

Конкурс совместных научно-технических проектов проводится в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и Югославии о научно-техническом сотрудничестве от 6 марта 1996 года.-0-