10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует участвовать в создании группировок космических наноспутников. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Александр Тузиков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Согласуются несколько совместных научно-технических программ с Российской Федерацией. Одна из них - "Комплекс-СГ", которая является продолжением программы "Мониторинг-СГ", завершившейся в 2017 году. Она ориентирована на создание малых космических аппаратов и группировок наноспутников", - отметил Александр Тузиков.

По его словам, не только большие аппараты работают в космосе, но также запускаются группировки спутников (малых спутников, наноспутников). "Наноспутники могут эффективно решать задачи мониторинга Земли, наблюдения за околоземным пространством. Они дешевле, более просты в запуске. Но есть целый ряд нерешенных вопросов: как управлять такими группировками, как получать от них информацию. Поэтому мы хотим поработать вместе с российской стороной в таком перспективном направлении, как группировки спутников", - добавил Александр Тузиков.-0-