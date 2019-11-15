Беларусь представит линейку беспилотников на выставке Dubai Airshow 2019

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке Dubai Airshow 2019 Беларусь представит линейку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) малого и среднего класса самолетного и вертолетного типа, а также эффективные средства противодействия применению беспилотников. Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Международная выставка Dubai Airshow, которая входит в топ-5 крупнейших в мире авиационно-космических салонов, открывается в Дубае 17 ноября. Она проводится уже в 16-й раз и обещает стать крупнейшим событием за свою более чем 30-летнюю историю. Организаторы сообщают о 1,3 тыс. экспонентах из более чем 60 стран, тысячи специалистов аэрокосмической отрасли планируют посетить выставку.

"Предприятия белорусского ВПК представят новейшие технологии и свои возможности в области разработки и производства роботизированной техники воздушного базирования самолетного и вертолетного типа, а также системы эффективного противодействия применению БЛА", - проинформировал Владимир Лавренюк. На коллективном стенде Госкомвоенпрома свою высокотехнологичную продукцию представят "КБ Радар", Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов и "КБ Беспилотные Вертолеты".

Линейка беспилотных авиационных комплексов (БАК) различного типа, назначения и радиуса действия была разработана и выпущена компанией "Белтехэкспорт" совместно с Научно-производственным центром многофункциональных беспилотных комплексов и "КБ Беспилотные Вертолеты".

"Самый тяжелый из производимых в Беларуси многофункциональный БЛА "Ястреб" с максимальной взлетной массой до 700 кг способен нести полезную нагрузку до 150 кг. Либо к нему можно прикрепить 2-3 дрона-камикадзе - по сути представляющих собой управляемые ракеты класса "воздух-поверхность". Продолжительность полета может достигать 6 часов, а при использовании подвесного бака - до 10 часов. БЛА будет изготавливаться в различных вариантах, включая разведывательный и ударный", - рассказал Владимир Лавренюк.

Он отметил, что сегодня Беларусь занимает ведущее место в мире по разработке, проектированию и производству беспилотных систем вертолетного типа, а "КБ Беспилотные Вертолеты" входит в десятку ведущих предприятий мира по этому направлению. "На коллективном стенде его возможности в этом сегменте БЛА будут представлены демонстрационной моделью беспилотного вертолета в разведывательно-ударном варианте. К преимуществам летательных аппаратов этого типа относят отсутствие потребности в подготовленных ВПП или пусковых устройствах, большую скрытность и безопасность применения, возможность вести разведку в режиме висения, выполнять полет по сложной траектории", - подчеркнул официальный представитель.

"Белтехэкспорт" представит и станцию радиоэлектронной борьбы "Гроза-С". В зависимости от требований заказчика она может поставляться на базе различных (как военных, так и гражданских) транспортных средств. Станция способна обнаруживать и сопровождать БЛА по излучению бортовых передатчиков, отображать местоположение БЛА и наземного пункта управления, осуществлять радиоподавление навигационных приемников систем GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, дезинформацию навигационных приемников системы GPS и увод БЛА с маршрута.

Беларусь на престижном авиасалоне будет представлять официальная делегация во главе с председателем Госкомвоенпрома Романом Головченко. На полях Dubai Airshow 2019 планируется провести встречи с руководством ВС ОАЭ, директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрием Шугаевым и генеральным директором АО "Рособоронэкспорт" Александром Михеевым. С российскими и эмиратскими партнерами будет обсуждаться широкий круг вопросов военно-технического сотрудничества.

Дубайское авиашоу будет проходить в течение пяти дней - по 21 ноября.-0-