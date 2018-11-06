Беларусь представляет инновационные разработки на авиационно-космическом салоне в Китае

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия на международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2018 представлены объединенным стендом Госкомвоенпрома, сообщил БЕЛТА представитель Государственного военно-промышленного комитета по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Китайский международный авиакосмический салон начинает работу 6 ноября в городе Чжухай (провинция Гуандун). Около 770 экспонентов из 43 стран и регионов мира представят свои новейшие достижения авиакосмической отрасли.

"На Airshow China свои инновационные разработки привезла и Беларусь. В составе объединенного стенда Государственного военно-промышленного комитета шесть организаций - ОАО "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления", ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", ОАО "ВОЛАТАВТО", ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации", РПУП "Завод точной электромеханики" и ОАО "МНИИРМ", - проинформировал Владимир Лавренюк.

На стендах организаций будут представлены инновационные разработки в области создания современных систем и средств связи, автоматизированных систем управления для ВВС и войск ПВО, беспилотных летательных аппаратов, средств радиолокации и радиоэлектронного противодействия беспилотным летательным аппаратам, решения для управления воздушным движением, различные системы навигации, авиационные компоненты, возможности по модернизации авиационной техники, а также новинки интеллектуальной сенсорной техники, элементной базы и узлов СВЧ-техники.

В рамках деловой программы Airshow China представители белорусской делегации также планируют провести ряд встреч с представителями китайской промышленности, научных институтов и компаний.-0-