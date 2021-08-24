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24 августа 2021, 17:22

Беларусь приняла участие в Форуме цифровой экономики Китай-ШОС

Фото из архива
Фото из архива
24 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь приняла участие в Форуме цифровой экономики Китай-ШОС, рассказали корреспонденту БЕЛТА в посольстве нашей страны в Пекине.

"Республика Беларусь приняла участие в Форуме цифровой экономики Китай- ШОС и в самой масштабной в Китае выставке интеллектуальных технологий Smart China Expo 2021, которые прошли 22-24 августа в крупнейшем городе центрального подчинения Чунцин", - обратили внимание в дипмиссии.

В ходе церемонии открытия форума на правительственном уровне с приветственными речами выступили вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ и первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков (в режиме онлайн). Николай Снопков отметил, что цифровая экономика - это важнейший тренд и новая движущая сила экономического развития стран и глобальной торговли, напомнил о выдвинутой Президентом Беларуси Александром Лукашенко инициативе о развитии "IT-экосистемы ШОС".

На пленарных сессиях, посвященных цифровой экономике, электронной коммерции, торгово-экономической площадке ШОС, умному туризму и логистике, в онлайн и офлайн форматах с докладами выступили губернатор Минской области Александр Турчин, министр связи и информатизации Константин Шульган, замминистра спорта и туризма Михаил Портной, а также дипломаты посольства Беларуси в КНР.

На выставке Smart China Expo 2021 был представлен Национальный павильон Беларуси, на котором презентован инновационный потенциал страны, а также самый масштабный проект белорусско-китайского стратегического сотрудничества - индустриальный парк "Великий камень".
На полях ЭКСПО проведены встречи белорусских дипломатов с руководством города Чунцин, деловыми кругами, заинтересованными в сотрудничестве с Беларусью. Особое внимание развитию сотрудничества с Беларусью уделил член Политбюро ЦК КПК, секретарь парткома г.Чунцин Чэнь Миньэр. В ходе его посещения национального павильона генеральный консул Беларуси в Чунцине Дмитрий Емельянов провел презентацию экономического, технологического потенциала страны, отметил новые возможности в сотрудничестве с Китаем.-0-

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