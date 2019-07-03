Беларусь улучшила позицию в рейтинге скорости интернета

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поднялась на 57-е место в рейтинге скорости интернета. Такие данные приводятся в исследовании Cable.co.uk, сообщает БЕЛТА.
По сравнению с 2018 годом Беларусь улучшила свою позицию на 9 строчек (в прошлом году она расположилась на 66-м месте). Из соседних с Беларусью стран только Польша улучшила свой рейтинг, поднявшись на 28-е место.
Основой для исследования стали данные M-Lab - открытого проекта, в котором участвуют организации гражданского сектора, образовательные организации и частные компании. Скорость широкополосного интернета отслеживали в 207 странах и территориях.
Самым быстрым интернет признали в Тайване (в прошлом году был на 14-м месте), далее идут Сингапур и остров Джерси. В топ-10 также ряд европейских стран - Швеция, Дания, Люксембург, Нидерланды, Швейцария. На последнем месте рейтинга оказался Йемен.-0-
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