Беларусь заняла 5-е место в рейтинге стран с дешевым интернетом

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заняла пятое место в рейтинге стран с дешевым интернетом. Исследование провел британский ресурс cable.co.uk, сообщает БЕЛТА.

Самым дешевым интернет оказался в Сирии, где в месяц за него приходится платить в среднем $6,6. Далее идут Украина ($6,64), Россия ($7,35) и Румыния ($8,15). Замыкает первую пятерку Беларусь, где интернет обходится в $9,87 в месяц.

Дороже всего доступ в интернет для жителей Эритреи ($2,666 тыс. в месяц) и Йемена ($2,466 тыс.).

В исследовании сравнивается интернет в 206 странах.

Ресурс cable.co.uk отмечает, что за 2019 год средняя скорость широкополосного доступа увеличилась в среднем на 20,65%, в то время как средняя цена упала на 19,975%.-0-