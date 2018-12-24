"Белгеодезия" разработает web-сервисы на основе государственной навигационной карты

24 декабря, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Государственное предприятие "Белгеодезия" в 2019 году разработает web-сервисы на основе государственной навигационной карты, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель Госкартгеоцентра "Белгеодезии" Кирилл Юзефович.

Государственная навигационная карта размещена на сервере "Белгеодезии". На ней изображены реки, населенные пункты, магистральные и местные дороги, улицы с домами, обозначены их адреса. "Сейчас это просто изображение, которое можно увеличивать. Имея набор данных - карту, дорожный граф и адресную систему - можно показать заданное место с адресом, построить маршрут, решать разные транспортные задачи для оптимизации грузоперевозок. В течение следующего года планируется разработать такие web-сервисы, в том числе для мобильных устройств", - рассказал Кирилл Юзефович.

Предполагается, что использование этих сервисов будет бесплатным для некоммерческого использования и недорогим - для коммерческого.

Говоря об отличии сервисов на основе государственной навигационной карты от уже существующих, Кирилл Юзефович отметил, что они будут содержать больше объектов, гарантирована высокая точность и достоверность информации.

"Белгеодезия" осуществляет все виды топографо-геодезических и землеустроительных работ. В их числе создание топографических карт и планов всего масштабного ряда в цифровом и аналоговом видах, государственных и специальных геодезических сетей различной точности, топографическая съемка местности, инженерно-геодезические изыскания по определению местоположения и глубины залегания сетей подземных коммуникаций и магистральных трубопроводов.-0-