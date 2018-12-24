Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
24 декабря 2018, Пн
-9°C
Сплошная облачность EUR 2.4354
USD 2.1408
RUB 3.1074
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран
Президент
Лукашенко: негасимый свет Рождества согревает сердца самыми теплыми чувствами
Президент
Малашко: на приеме врачом общей практики очереди не увеличатся
Общество
Пора-пора-порадуемся! Михаил Боярский в 100-м туре игры "Удача в придачу!" разыграет 80-ю квартиру от "Евроопт"!
Общество
Белорусскому телеграфному агентству - 100 лет
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Брюсселе мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова
18:25 В мире
ФОТОФАКТ: Дети в Бресте катаются с горок
18:03 Регионы
"Белгеодезия" разработает web-сервисы на основе государственной навигационной карты
17:58 Технологии
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
17:57 В мире
Тысячи людей отправились в новогоднее путешествие "Навстречу чудесам" в Минске
17:50 Регионы
В Любанском районе легковушка врезалась в дерево, пострадал водитель-бесправник
17:48 Происшествия
ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад Дедов Морозов в Минске
17:24 Регионы
Шесть танцоров представят Беларусь на фестивале в Словакии
17:12 Общество
Белорусские пловцы завоевали 7 наград на турнире в Санкт-Петербурге
16:59 Спорт
Репортаж накануне Рождества: один день с ксендзом из приграничной Друи
16:32 Регионы
Инициативных женщин Оршанского района обучат основам агробизнеса
16:24 Регионы
БРСМ и ОСВОД проводят акцию "Зимний патруль"
15:21 Общество
Победителем самой яркой схватки на фестивале единоборств в "Стайках" признан Петр Солдатенко
15:18 Спорт
В Гомельской области выберут лучший молодежный ролик к 100-летию БССР
14:42 Регионы
Более 40 кг насвая изъято у жителя Гомельского района
14:12 Происшествия
Главная рождественская елка США останется без иллюминации
13:47 В мире
Арина Соболенко занимает 13-е место в рейтинге WTA
13:46 Спорт
Более тысячи сказочных персонажей примут участие в новогоднем шествии в Минске
13:35 Регионы
Олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в состав сборной России на ЧЕ в Минске
13:22 Спорт
Все погибшие при пожаре в шахте в Соликамске опознаны
13:21 В мире
Все новости
Темы
Новый год Новый год
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Белгеодезия" разработает web-сервисы на основе государственной навигационной карты

Технологии 24.12.2018 | 17:58

24 декабря, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Государственное предприятие "Белгеодезия" в 2019 году разработает web-сервисы на основе государственной навигационной карты, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель Госкартгеоцентра "Белгеодезии" Кирилл Юзефович.

Государственная навигационная карта размещена на сервере "Белгеодезии". На ней изображены реки, населенные пункты, магистральные и местные дороги, улицы с домами, обозначены их адреса. "Сейчас это просто изображение, которое можно увеличивать. Имея набор данных - карту, дорожный граф и адресную систему - можно показать заданное место с адресом, построить маршрут, решать разные транспортные задачи для оптимизации грузоперевозок. В течение следующего года планируется разработать такие web-сервисы, в том числе для мобильных устройств", - рассказал Кирилл Юзефович.

Предполагается, что использование этих сервисов будет бесплатным для некоммерческого использования и недорогим - для коммерческого.

Говоря об отличии сервисов на основе государственной навигационной карты от уже существующих, Кирилл Юзефович отметил, что они будут содержать больше объектов, гарантирована высокая точность и достоверность информации.

"Белгеодезия" осуществляет все виды топографо-геодезических и землеустроительных работ. В их числе создание топографических карт и планов всего масштабного ряда в цифровом и аналоговом видах, государственных и специальных геодезических сетей различной точности, топографическая съемка местности, инженерно-геодезические изыскания по определению местоположения и глубины залегания сетей подземных коммуникаций и магистральных трубопроводов.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
информационные технологии
Версия для печати
Новости рубрики Технологии
К списку
﻿
Афиша выходного дня
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4354 BYN 2.427 BYN 2.439 BYN
USD
2.1408 BYN 2.135 BYN 2.142 BYN
RUB
3.1074 BYN 3.085 BYN 3.115 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран
Все видео

Фотоновости

Елочные базары в Минске
Все фото

Инфографика

Праздничный фейерверк Как правильно украсить новогодний праздник хлопушками и фейерверками, не причинив вреда ни себе, ни окружающим: покупайте только сертифицированные петарды и фейерверки в официальных торговых точках.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Ваш успех - пример истинного патриотизма" - Лукашенко вручил госнаграды работникам различных сфер
Лукашенко: всесторонний характер белорусско-российских отношений важен для обеих стран
Лукашенко поздравил Президента Азербайджана с днем рождения
Политика
Фото из архива Союзные парламентарии следующую сессию проведут в Беларуси
Михневич: Евросоюз видит в Беларуси самостоятельного игрока в международной политике
Мирончик: мы приветствуем планы шведского бизнеса увеличить инвестиции в белорусскую экономику
Экономика
Фото из архива Объем привлеченных инвестиций в "Великий камень" в 2018 году составит не менее $180 млн
Гарантии правительства предоставлены Белагропромбанку по инвестпроектам в Оршанском районе
Рабочая группа займется решением вопросов строительства нового азотного комплекса на "Гродно Азоте"
Происшествия
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома Две фуры столкнулись в Бешенковичском районе из-за выбежавшей на дорогу собаки
В Любанском районе легковушка врезалась в дерево, пострадал водитель-бесправник
Более 40 кг насвая изъято у жителя Гомельского района
Общество
Фото из архива Около 3,5 тыс. детей посетят профсоюзные новогодние представления
Шесть танцоров представят Беларусь на фестивале в Словакии
БРСМ и ОСВОД проводят акцию "Зимний патруль"
Регионы
РЕПОРТАЖ: От семечка до пышной елки - как выращивают главный символ Нового года
ФОТОФАКТ: Дети в Бресте катаются с горок
Тысячи людей отправились в новогоднее путешествие "Навстречу чудесам" в Минске
Спорт
Илья Шиманович. Фото Getty Images Белорусские пловцы завоевали 7 наград на турнире в Санкт-Петербурге
Победителем самой яркой схватки на фестивале единоборств в "Стайках" признан Петр Солдатенко
Арина Соболенко занимает 13-е место в рейтинге WTA
Культура
ДОСЬЕ: К 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича
Елена Яковлева: "Разобьюсь, но стану знаменитой"
Два волшебных новогодних мюзикла покажет детям Театр эстрады
В мире
Фото  AP Число погибших от цунами в Индонезии достигло 281 человека
В Брюсселе мужчина открыл стрельбу из автомата Калашникова
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 24 по 30 декабря
В канун католического Рождества мимо Земли пролетит "Вифлеемская звезда"
В Саудовской Аравии впервые будут работать женщины-пожарные
Газета 7 дней
Ирина АКУЛОВИЧ: Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Фабрика новогоднего настроения
Гении и таланты – главное богатство страны
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия