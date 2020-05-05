Белорусов приглашают на онлайн-экскурсии "Путь к Победе" по городам-героям войны

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервис онлайн-экскурсий Surprise Me запустил социальный проект "Путь к Победе" - серию бесплатных цифровых путешествий по городам-героям Великой Отечественной войны. Мультимедиа-путеводитель объединяет документальные фото и авторские аудиогиды, сообщили БЕЛТА организаторы.

Проект приурочен к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и рассказывает о Брестской крепости и городах Советского Союза, которые прославились своей самоотверженной обороной. Разработчики ставили две цели - заинтересовать историей городов-героев молодую аудиторию, а также поддержать людей, соблюдающих режим самоизоляции. "Мы очень ценим те подвиги, которые совершили наши дедушки и бабушки ради спокойного будущего своих детей и внуков, искренне гордимся ими. "Путь" - вклад нашей команды в празднование юбилея Победы над нацизмом, попытка рассказать о защите городов-героев в новом, современном формате. Так, чтобы у каждого была возможность окунуться в историю Победы и сделать это технологично, с эффектом полного погружения", - комментирует основатель Surprise Me Александр Головатый.

Автором виртуальной экскурсии стал Георгий Макеев - лучший московский гид по версии Русского географического общества, а также финалист конкурса "Лучший гид России". "Пока мы должны оставаться дома ради своего здоровья и здоровья окружающих, но это не значит, что мы не можем получать яркие впечатления, как во время реальных поездок, узнавать новое и развиваться. Надеюсь, активные туристы из России, Украины и Беларуси присоединятся к нашему цифровому путешествию по городам-героям Великой Отечественной войны. Когда карантин снимут и мы сможем посетить их лично, "Путь к Победе" и тогда останется информативным и удобным путеводителем по местам боевой славы", - отметил Георгий Макеев.

Чтобы начать путешествие по городам-героям войны достаточно скачать цифровой гид на сайте проекта и открыть его в приложении Surprise Me (Google Play, App Store). Онлайн-экскурсия "Путь к Победе" - некоммерческий социальный проект, бесплатный для всех желающих. Surprise Me - компания, предоставляющая аудиоэкскурсии и билеты в достопримечательности по всему миру. Путешественники участвуют в экскурсии с помощью мобильного приложения без участия гида.-0-