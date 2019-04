Белорусские инновации и исследования представили на выставке в Сеуле

1 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусская экспозиция была представлена на выставке автоматизированных производств Smart Factory+Automation World в Сеуле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Республике Корея.

Мероприятие состоялось 27-29 марта в выставочном центре COEX. Участие в белорусской экспозиции приняли 13 организаций Министерства образования, Национальной академии наук, а также частные предприятия. В белорусском павильоне были представлены 59 инновационных разработок, решений и исследований в сферах металлообработки, создания новых материалов, рентгеновского оборудования, медицинских приборов, биотехнологий, точного машиностроения.

Кроме того, заключен меморандум о взаимопонимании между Белорусским институтом системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы и компанией COEX Co., Ltd. В церемонии приняли участие первый заместитель директора - заместитель директора по научной работе этого института Николай Зеньчук, посол Беларуси в Республике Корея Андрей Попков, с корейской стороны - исполнительный вице-президент компании COEX Co., Ltd. Ян Сынгён.

Всего во время выставки представители белорусской делегации подписали шесть документов о развитии сотрудничества с корейскими исследовательскими центрами и компаниями.-0-