Белорусские студенты завершили обучение по программе Huawei "Семена будущего-2021"

Сегодня, 8 ноября, состоялась церемония закрытия глобальной программы Huawei в формате онлайн.

Программа реализуется в Беларуси при широкой поддержке посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь, Министерства связи и информатизации Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь. За 7 лет существования программы в ней приняли участие 105 участников из Беларуси.

Seeds for the Future была основана в 2008 году. Программа Huawei направлена на укрепление сотрудничества между Китаем и другими странами, а также на привлечение студентов в ИКТ-сферу для получения новых знаний. В число участников попадают лучшие представители более 500 ведущих вузов планеты, обучающиеся по техническим специальностям и интересующиеся телекоммуникациями.

Директор ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Ван Чэнь неоднократно отмечал, что руководство компании всегда уделяло особое внимание обучению талантливой молодежи в сфере ИКТ.

"Мы всегда считали, что талантливые и преданные своему делу профессионалы являются не только главной движущей силой устойчивого развития, но и важным фактором, обеспечивающим наше постоянное лидерство и конкурентные преимущества", – заявила на церемонии закрытия директор департамента по связям с общественностью Huawei региона Евразия г-жа Дай Яньпэн.

В этом году финалистами отборочного тура стали 20 студентов 7 белорусских вузов. В частности, БГУ, БНТУ, БГУИР, ГрГУ им. Я. Купалы, ГГУ им. Ф. Скорины, МГУ им. А. А. Кулешова, ПГУ.

"Китайский вектор является приоритетным в развитии международного сотрудничества для нашего университета. Безусловно, в основе такого партнерства лежит государственная политика, которая нацеливает на развитие долговременного сотрудничества в сфере высшего образования между Беларусью и Китаем, – отметила Китурко Ирина, ректор ГрГУ им. Я. Купалы. – Сегодня я хочу поблагодарить компанию Huawei за организацию такой замечательной программы, как "Семена будущего", и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество".

В свою очередь первый проректор Белорусского государственного университета Медведев Дмитрий Георгиевич отметил стипендиальные программы Huawei и выразил благодарность компании за поддержку.

На протяжении восьми дней студенты проходили обучающие курсы на тему 5G, искусственного интеллекта и облачных технологий, а также принимали участие в групповом проекте Tech4Good. Важно, что призеры и победители программы после окончания проекта продолжают свое обучение и трудовую деятельность в Беларуси.

После официальной части церемонии участники программы поделились своими впечатлениями об участии в проекте "Семена будущего". Студенты особенно отмечали нововведение 2021 года – проект Tech4Good (Технологии во благо), а именно – опыт международного взаимодействия, общение на английском, работу со спикерами и поддержку команды.

В завершение церемонии организаторы провели квиз с участниками, а также запустили фотоконкурс. Условие – разместить фотографию, связанную с проектом, по хештегу #SeedsfortheFutureBY. Увидеть снимки может каждый пользователь социальных сетей.

Финалисты программы получат сертификат о прохождении курсов, памятные подарки, а лучшие смогут пройти оплачиваемую стажировку в белорусском офисе компании Huawei! Участники программы также присоединятся к глобальному сообществу Global Alumni Connections, которое объединяет выпускников программы предыдущих лет.

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