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Технологии
08 февраля 2021, 10:32

Белорусские ученые-нефтяники и преподаватели ГГТУ создали установку для исследования горной породы

Фото neft.by
Фото neft.by

8 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Работники БелНИПИнефть вместе с преподавателями Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого создали первую в Беларуси установку Scratch Тest для исследования механических свойств горной породы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "Белоруснефти".

Оборудование разместили в кернохранилище и уже запустили в работу.

Как отметили в пресс-службе, задумка создать устройство, аналогов которого нет в Беларуси, принадлежит сотрудникам отдела моделирования резервуаров и разработки месторождений нефти и газа БелНИПИнефть. Уже третий год в этом отделе развивают новое для "Белоруснефти" направление - геомеханику. Знания в этой области могут помочь снизить затраты при строительстве скважин: геомеханическая модель позволяет рассчитать и подготовить проект строительства так, чтобы проанализировать и учесть заранее все риски, связанные с осложнениями при бурении (осыпи, поглощения).

"Прочностные свойства керна определяют специальными исследованиями. Их суть заключается в разрушении породы под воздействием сил различного направления, а также наноиндентированием - вдавливанием в поверхность образца специального инструмента. Эти методы показывают способность породы сопротивляться разрушению в одной точке, в то время как скретч-тест воссоздает профиль прочностных свойств по всему интервалу отбора керна", - рассказали в пресс-службе.

Суть новой методики состоит в создании царапины на образце, в процессе чего специальная программа вычисляет значения напряжений. "Полученная кривая, зависящая от продольных, нормальных усилий и глубины внедрения резца, характеризует прочность породы. Новую установку не найти в мире серийного производства, а покупать за рубежом невыгодно - изделие под заказ стоит намного дороже", - уточнили на предприятии.

По словам начальника отдела моделирования резервуаров и разработки месторождений нефти и газа БелНИПИнефть Андрея Халецкого, продукт создали с учетом существующих потребностей. С задачей ученые справились за два года.

Заместитель директора Института повышения квалификации и переподготовки ГГТУ имени П.О.Сухого Виктор Ткачев обратил внимание, что это не первый совместный проект партнеров. "Разработки по интенсификации притока флюидов уже нашли свое применение на месторождениях Гомельщины и Сибири: пульсатор-кавитатор, ротационный пульсатор, обратные клапаны высокого давления для освоения скважин, насадки для колтюбинга и многое другое", - уточнил он.

Разработчики не намерены ограничиваться выполнением белорусских заказов, их основная цель - экспорт. "Как отметили ученые, продавать услуги по скретчированию керна неинтересно. Гораздо перспективнее предлагать зарубежным партнерам весь комплекс услуг по геомеханике, включая исследования керна и геомеханическое моделирование. Тем более что через несколько месяцев парк оборудования усилится американской установкой, которая позволит проводить специальные исследования керна в пластовых условиях", - добавили на предприятии.

Представить новую установку и первые результаты исследований специалисты БелНИПИнефть планируют на ежегодной Российской нефтегазовой технической конференции SPE (общество инженеров-нефтяников) в Москве.-0-

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