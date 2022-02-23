Белорусские ученые планируют сотрудничать с российскими центрами для развития 3D-печати

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые ожидают подписания союзной программы "Аддитивность", которая позволит сотрудничать с российскими центрами для создания новых материалов и развития 3D-печати. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор ГНПО порошковой металлургии Национальной академии наук Беларуси Александр Ильющенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы полностью поддерживаем и приветствуем подписание 28 дорожных карт между нашими странами и ждем, когда будет подписана программа Союзного государства, которая касается нас непосредственно. Сейчас мы работаем в рамках нескольких программ: "Технология-СГ", "Космос-СГ" и других. Но ждем подписания программы "Аддитивность", чтобы начать работать с ведущими российскими центрами для создания новых материалов и развития 3D-печати", - рассказал Александр Ильющенко.

Среди перспективных сфер развития сотрудничества с Россией гендиректор выделил фрикционные материалы и изделия на их основе, тепловые трубы с пористой порошковой капиллярной структурой, пористые и проницаемые материалы. По его словам, основные потребители продукции института - тракторные заводы и предприятия по выпуску специальной техники России. Фрикционные диски поставляются, к примеру, на Мытищинский машиностроительный завод, который в год заказывает продукции ориентировочно на $150 тыс. Помимо этого, в материалах института заинтересованы заводы Липецка, Череповца, Чебоксар и Санкт-Петербурга.

Институт порошковой металлургии специализируется на разработке новых порошковых и композиционных материалов, а также технологий получения различных видов изделий, которые работают в условиях эксплуатации при самых разнообразных температурах. Среди заказчиков - коммунальные службы, предприятия по выпуску автомобильного и железнодорожного транспорта, авиационной техники. Сумма объема выполненных работ за 2021 год составила около Br19 млн, а уровень экспорта - около $600 тыс. Ежегодно на Минский тракторный завод отгружается материалов на $600 тыс.-0-