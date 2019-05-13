Белорусские ученые разрабатывают квантовые компьютеры

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые занимаются разработкой квантовых компьютеров, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Сергей Килин перед открытием XVI Международной конференции по квантовой оптике и квантовой информатике.

Участники форума обсудят последние достижения и тенденции развития квантовой оптики и информатики. "Доклады посвящены созданию и использованию квантовых информационных технологий - одного из приоритетов развития в ЕС и США. Здесь есть три направления: создание квантовых процессоров, а в перспективе и квантовых компьютеров, использование квантовых свойств света для оптической передачи информации по квантовому интернету (это уже практически реализованное направление), использование квантовых свойств и квантовых систем для сенсорики на уровне одиночных небольших биологических вирусов, клеток. Эти направления будут представлены как теоретическими, так и экспериментальными разработками, - сказал Сергей Килин. - Белорусские ученые тоже занимаются разработкой квантовых компьютеров. Одно из основных направлений у нас - создание процессоров на основе так называемой азото-замещенной вакансии в алмазе (NV-центра), мы в этом являемся пионерами".

На форуме будет обсуждаться и участие белорусских ученых в европейской программе "Горизонт 2020". Центр квантовой оптики и квантовой информатики Института физики НАН Беларуси участвует в проекте "Горизонт 2020" SUPERTWIN, в котором также задействованы Швейцария, Италия, Франция и Нидерланды. Ученые занимаются созданием нового микроскопа на основе особых квантовых состояний света. Такой микроскоп позволит использовать крайне низкие интенсивности света, чтобы не допустить повреждения образцов, прежде всего биологических тканей. Кроме того, новый микроскоп позволит добиться многократно лучшего разрешения, чем обычные оптические.

XVI Международная конференция по квантовой оптике и квантовой информатике проходит в Минске 13-17 мая. В работе форума принимают участие около 150 ученых, представляющих известные мировые научные центры, из 30 стран: Беларуси, России, Германии, Великобритании, Франции, США, Нидерландов, Польши, Чехии, Китая, Японии и др.-0-