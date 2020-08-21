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21 августа 2020, 12:02

Белорусские ученые разрабатывают термостойкую и биоцидную бумагу

Фото из архива
Фото из архива

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают термостойкую и биоцидную бумагу, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Александр Кильчевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси разработан план мероприятий по поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную. Академия наук активно работает в этом направлении. В основном в НАН развивается два направления. Первое - получение полилактида из молочной кислоты с последующим изготовлением биоразлагаемой пленки. Второе - создание различной бумаги, которая способна естественно разлагаться", - сказал Александр Кильчевский.

Институт химии новых материалов НАН занимается получением из полилактида различных продуктов. Ученые добавляют определенные вещества, которые меняют свойства полилактида, в частности продлевают срок годности. Работа проводится совместно с Институтом механики металлополимерных систем НАН. "Кроме того, Институт общей и неорганической химии НАН создал бумажный упаковочный материал, который обладает жиро- и влагостойкостью. Он уже производится на УП "Бумажная фабрика" Гознака в Борисове. Планируется ежегодная поставка около 80 т. Институт разрабатывает и иные типы бумаги, которые тоже будут биоразлагаемыми. Это термостойкая, биоцидная бумага и ряд других", - отметил заместитель председателя Президиума НАН.

В Институте жилищно-коммунального хозяйства НАН планируется создать лабораторию для оценки биоразлагаемости подобной продукции. "За рубежом это делать дорого. Потому уже разработан план мероприятий по созданию лаборатории. Мы поставили задачу до конца года выполнить эту важную миссию", - добавил Александр Кильчевский.

Институт микробиологии НАН активно занимается получением молочной кислоты на основе различного органического сырья, чтобы затем синтезировать из нее полилактид. "У нас есть хороший опыт в этом плане. В частности, институт сумел разработать технологию, которая обеспечивает фактически полную конверсию сахара. На базе института сейчас создается специальный опытно-промышленный участок для получения молочной кислоты и биоразлагаемого полилактида. Уже есть проектно-сметная документация", - проинформировал ученый.-0-

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