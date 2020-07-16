16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разработают дрон для сельского хозяйства, сообщил заместитель директора Института защиты растений НАН Александр Жуковский во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"В сельском хозяйстве дроны давно интенсивно используются для мониторинга ситуаций. И буквально на этой неделе мы начали писать совместный проект с предприятием, которое входит в систему академии наук, - СЗАО "Авиационные технологии и комплексы". Мы планируем создать отечественный дрон, способный применять средства защиты растений, - рассказал Александр Жуковский. - Мы видим большую перспективу в этом направлении, потому что такие аппараты беспилотные. Они могут летать в ночное время, что увеличит время скорейшего завершения защитных мероприятий".

Александр Жуковский

Замдиректора пояснил, что бывают ситуации, когда нужно оперативно сработать с экологической точки зрения. К примеру, иногда средства защиты вредят пчелам. В ночное время этот фактор исключается.

Александр Жуковский подчеркнул также, что защита растений - важная часть любой технологии возделывания сельхозкультур. "Потери урожая из-за распространения вредных организмов могут достигать 20-40%. Есть культуры, потери которых могут быть колоссальными без защиты. Чтобы вовремя на все эти вызовы реагировать, институт ведет постоянный фитосанитарный мониторинг ситуации в стране", - сказал он.

Важное направление работы института - биологическая защита растений. "Мы разрабатываем биологические препараты. В институте их создано 20. В прошлом году наработка составила около 4 тыс. л биологических препаратов. Они применяются довольно интенсивно при выращивании культур закрытого грунта в тепличных комбинатах и личных подсобных хозяйствах", - отметил ученый.

В институте также разработаны препараты на основе отходов химического производства. В 2019 году два предприятия - "АзотХимФортис" и Гомельский химический завод - наработали около 144 тыс. л таких препаратов. Они используются в овощеводстве, картофелеводстве, позволяют бороться с возбудителями болезней.-0-

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