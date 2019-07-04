4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский геймер в 2019 году потратит на видеоигры в среднем около $37. Такие данные приводит исследовательское агентство Newzoo, которыми поделились в минском центре разработки Wargaming, сообщает БЕЛТА.

Исследовательское агентство Newzoo, специализирующееся на индустрии видеоигр, выпустило отчет, в котором спрогнозировало объемы рынка в 2019 году. По оценке аналитиков, в этом году мировая игровая индустрия сгенерирует доход в объеме $152 млрд, что почти на 10% больше уровня 2018 года. Согласно прогнозу компании, впервые за 4 года на первое место в списке стран, которые больше всего тратят на игры, выйдет США. На протяжении трех предыдущих лет самым крупным рынком в индустрии видеоигр являлся Китай. Сегодня эти две страны суммарно генерируют почти 50% прибыли в отрасли.

Что касается Беларуси, то, как утверждают аналитики Newzoo, в 2019 году количество людей, играющих в компьютерные игры, увеличится с 3,9 млн до 4,2 млн. Число людей, которые покупают игры и совершают внутриигровые покупки, составит 2,1 млн - на 5% больше по сравнению с 2018 годом, а общая сумма покупок по году составит около $76 млн. Таким образом, средний белорусский геймер потратит на видеоигры $36,8 в год. Это почти на $20 ниже среднего для региона Восточной Европы, к которому относится Беларусь, а также ниже уровня 2018 года, когда данный показатель составил $44,5. К примеру, в России цифра составляет $64,08, а в США - около $367.

Wargaming - один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO. Сегодня компания, основанная в 1998 году, располагает офисами по всему миру и насчитывает более 4500 сотрудников. Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, включает более 200 млн пользователей на всех крупных игровых платформах. Специальное подразделение компании Wargaming Mobile сосредоточено на издании мобильных игр и разработке собственных проектов.-0-