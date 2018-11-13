Белорусский медицинский IT-стартап стал лауреатом международной премии и получил 20 тыс. евро

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский медицинский IT-стартап Deep Dee стал лауреатом престижной международной премии Aspirin: Social Innovation Award 2018 и получил на развитие 20 тыс. евро, сообщили БЕЛТА организаторы республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend.

Информация о том, что проект попал в шорт-лист Aspirin: Social Innovation Award 2018, появилась в середине октября. Благодаря поддержке белорусских медиа и участников конкурса Social Weekend, новость получила широкую огласку, и буквально за несколько дней Deep Dee оказался в первых строчках чарта. 25 октября, к моменту окончания голосования, белорусов поддержали свыше 5,5 тыс. человек.

Большое количество голосов позволило авторам презентовать свою идею перед международным жюри - практикующими врачами и учеными в области медицины со всего мира. По итогам премии стартап стал одним из пяти лауреатов. Команде выделили 20 тыс. евро на развитие. Проект планирует потратить выигранные деньги на оборудование для лаборатории и запуск технологии в Африке, где доступ к медицинской помощи ограничен.

Как сообщалось, проект Deep Dee связан с медтехникой и искусственным интеллектом. Команда создает механизм ранней диагностики болезней по фотографиям глазного дна. Алгоритмы уже могут распознавать сахарный диабет, в планах предпринимателей - научиться "видеть" и другие заболевания. Зародился Deep Dee в 2017 году на хакатоне Social Weekend, а через год белорусы со своей идеей вышли на международную арену: команду уже отметили на Emerging Europe Awards (Лондон) в категории Social Impact Startup of the Year.-0-