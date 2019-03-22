Белорусским операторам выделены дополнительные частоты для развития 3G и 4G

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная комиссия по радиочастотам при Совете безопасности приняла решения о выделении радиочастотного спектра операторам в диапазонах 1800 МГц и 2100 МГц, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

Представленные Минсвязи предложения касались выделения радиочастотного спектра в диапазонах 1800 МГц СООО "Белорусские облачные технологии" и 2100 МГц унитарному предприятию "Велком" и СООО "Мобильные ТелеСистемы" для дальнейшего развития сетей UMTS (3G) и LTE.

Как пояснили в Минсвязи, реализация принятых решений позволит завершить распределение радиочастотного спектра между операторами сотовой подвижной электросвязи в диапазонах 1800 МГц и 2100 МГц, получить значительные денежные средства в республиканский бюджет за выделение и использование радиочастотного спектра, увеличить пропускную способность сетей 3G, 4G и перераспределить (сбалансировать) нагрузку между ними, что положительно скажется на качестве предоставления услуг связи, создаст равные условия хозяйствования операторов сотовой связи, что укрепит конкуренцию и увеличит инвестиции операторов в инфраструктуру сетей.

Министр связи и информатизации Константин Шульган проинформировал членов комиссии о перспективах внедрения в Беларуси сетей связи по технологии 5G (IMT-2020) для дальнейшего развития сетей сотовой подвижной электросвязи и удовлетворения потребностей промышленных предприятий.-0-