Белорусско-израильский форум высоких технологий и инноваций пройдет в Минске осенью

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый Белорусско-израильский форум высоких технологий и инноваций по информационно-коммуникационным, био- и нано- технологиям, а такж инновационным материалам, пройдет в Минске осенью. Такая договоренность достигнута во время встречи председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Беларуси Алоном Шогамом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

В работе форума примут участие представители органов государственного управления, научно-практических и инновационных предприятий, университетов обеих стран. Предполагаемое количество участников - около 100 человек. Особое внимание на форуме планируется уделить перспективным направлениям двустороннего сотрудничества и продвижению совместных технологий и наукоемкой продукции различных отраслей обеих стран на внешние рынки.

Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство науки и технологий Израиля впервые провели конкурс совместных научно-технических проектов и определили проекты для дальнейшего финансирования. "В ближайшее время состоится заседание белорусско-израильской рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству, на котором планируется утвердить перечень данных проектов для совместной реализации. Это прежде всего разработки в сфере биотехнологий, сельского хозяйства и информационных технологий", - сказал Александр Шумилин.

Белорусско-израильское научно-техническое сотрудничество развивается в соответствии с межправительственным соглашением о сотрудничестве в области образования, науки и культуры и соглашением между Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси и Министерством науки и технологий Израиля от 21 мая 2018 года.-0-