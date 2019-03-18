Белорусское ружье для борьбы с дронами представят на MILEX 2019

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые белорусские средства и комплексы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками представят в Минске на 9-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2019, которая пройдет в мае этого года. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном военно-промышленном комитете.

Белорусское предприятие "КБ Радар" в начале 2017 года представило широкой общественности свою разработку - противодронное радиоэлектронное ружье "Гроза-Р" - передатчик помех для противодействия мультикоптерам. Оно появилось практически одновременно с аналогичными образцами ведущих производителей США, Израиля, Австралии, Китая. Ружье оказалось одним из наиболее эффективных средств противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам в виде мультикоптеров массового производства.

"Предложенный "КБ Радар" вариант радиоэлектронного ружья по своим техническим характеристикам устроил не все отечественные силовые структуры. Если одних вполне удовлетворяли размеры оружия и дальность его действия, то другие основной упор делали на необходимость небольших размеров комплекса и возможность его реализации в виде моноблока, - рассказали в Госкомвоенпроме. - Новое противодронное ружье "Гроза-Р2" было сделано более компактным, легким и менее мощным по излучению. В отличие от ружья "Гроза-Р", которое действует на дальности до 3 км и комплектуется заплечным рюкзаком с мощными усилителями и аккумуляторами, из-за чего общий его вес достигает 18 кг, в "Грозе-Р2" источники питания и излучения уменьшены и скомпонованы в моноблоке". В результате вес ружья уменьшился до 7 кг, а гарантированная дальность действия составила около 500 м.

"Гроза-Р2" предназначено для предотвращения несанкционированного проникновения мультикоптеров на территорию охраняемых объектов. Обеспечивается радиоподавление каналов управления мультикоптеров, которые используют для управления и передачи данных две гражданские фиксированные частоты - 2,4 и 5,8 ГГц. Подавляется и бортовая аппаратура спутниковых навигационных систем GPS и ГЛОНАСС.

Среди основных преимуществ - не требуется точное наведение ружья на цель. "Ширина направленности излучения составляет около 30 градусов. Время непрерывной работы на излучение составляет не менее 30 минут", - проинформировали в Госкомвоенпроме.

"КБ Радар" представит на MILEX 2019 еще одну новинку - "Грозу-О". Разработка продолжает развитие одноименного семейства средства радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. "Комплекс представляет собой воздушную платформу на основе профессионального квадрокоптера с дальностью полета до 2 км и длительность нахождения в воздухе до 30 минут. На ней установлены радиопеленгатор и видеокамера. Имеется также наземный пункт обработки информации и управления платформой", - отметили в Госкомвоенпроме.

Изделие "Гроза-О" позволяет определить координаты местоположения оператора беспилотника по пеленгу. Видеокамера же фиксирует место, откуда выполняется управление дроном. Это позволяет оперативно отреагировать и задержать нарушителя. В процессе задержания воздушная платформа с видеокамерой отслеживает перемещения и действия оператора дрона-нарушителя и позволяет корректировать действия группы захвата. При этом за счет значительного удаления "Гроза-О" остается незаметной для объекта обнаружения - дальность обнаружения пультов управления составляет до 2 км.-0-