Белорусы дважды победили на старте квалификации ЧЕ по киберфутболу

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская команда успешно стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы по киберфутболу. Беларусь на виртуальной футбольной арене представят победители национального квалификационного этапа Петр Шиманский и Иван Козловский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В отборочной группе F белорусы победили команды Литвы (4:2) и Грузии (5:1), а также сыграли вничью с представителями Северной Ирландии (4:4), Люксембурга (2:2) и Косово (4:4). Положение команд после пяти игр: Беларусь - 9 очков, Грузия - 9, Люксембург - 7, Северная Ирландия - 7, Литва - 6, Косово - 4. Ответные матчи группового этапа пройдут 30 марта. После завершения первого этапа в финальную стадию виртуального Евро-2020 напрямую попадут победители 10 отборочных групп. Команды, которые финишируют вторыми, будут разделены на две группы по пять команд. По итогам второго квалификационного раунда путевки в финал получат по три лучшие команды из двух квинтетов.

Финальный турнир с участием 16 лучших сборных пройдет 9-10 июля в Лондоне. За победу в матче команде начисляется 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0. При равенстве баллов по окончании отбора дополнительные критерии определяются согласно регламенту футбольных турниров УЕФА.

Трансляции матчей можно будет наблюдать на официальном сайте чемпионата Европы по киберспорту.-0-