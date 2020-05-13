Белорусы повысили свои требования к смартфонам

Продажи мобильных телефонов в Беларуси в апреле снизились на 23% (в единицах продукции) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данную цифру приводит компания "ТрайдексБелПлюс".

В то же время, совершая покупку, белорусы предпочитают приобретать смартфоны более продвинутых, и, соответственно, более дорогих моделей. "Для нас стал неожиданным такой успех самой дорогой и технологичной модели realme из представленных в Беларуси – realme XT", – сообщили в компании, которая является официальным дистрибьютором бренда в Беларуси.

Тем не менее компании и бренды учатся работать в изменившихся условиях. И находят возможности для вывода на белорусский рынок новых продуктов. Так, 12 мая бренд realme провел для Беларуси официальную презентацию новинок – смартфонов 6-й серии (realme 6, realme 6i, realme 6 pro) а также бюджетного realme С3.

Стоимость модели C3 составит в зависимости от объема оперативной и встроенной флеш-памяти от 339 до 389 рублей. Этот бюджетный смартфон получил сверхмощный аккумулятор емкостью 5000 мАч и процессор MediaTek Helio G70, который работает на тактовой частоте до 2,0 ГГц. Это обеспечивает быструю и плавную работу смартфона.

"Младшая" модель из 6-й серии – realme 6i.. Смартфон оснащен специальным геймерским процессором MediaTek Helio G80 SoC. А графический процессор Mali G52 1000 МГц. обеспечивает повышение производительности на 25%. Стоимость этого "бюджетника" составит от 469 до 529 рублей.

Телефон realme 6, также анонсированный в Беларуси, первым из телефонов среднего ценового сегмента получил 6,5 дюймовый 90-герцовый дисплей! Кроме того, смартфон оснащен функцией сверхбыстрой 30 Вт зарядки. До 100% он заряжается всего за час! Для realme 6 цены в Беларуси установлены в размере от 649 до 729 рублей.

Что же касается самой дорогой модели, то realme 6 pro c 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 839 рублей. Это, кстати, дешевле, чем в Западной Европе – для нее цена установлена на уровне 350 евро. Особенностями смартфона с экраном в 6,6 дюйма является наличие мощного процессора Qualcomm Snapdragon 720G, 64-мегапиксельной камеры и сверхбыстрой зарядки.

Все анонсированные смартфоны станут доступны для предзаказа с 26 мая. Первые продажи планируются в первой половине июня.

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