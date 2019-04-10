Белорусы смогут подписывать налоговые декларации со смартфона электронной цифровой подписью

В Беларуси появилась возможность подписывать декларации в налоговую и документы в Фонд социальной защиты со смартфона. Обмениваться информацией с госорганами можно с помощью МТС ID — специальной SIM-карты с функцией электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Подготовить нужный документ можно на любом удобном устройстве, а подписать – со смартфона ЭЦП. После этого декларация оказывается в системе и попадает к налоговому инспектору. Предложение актуально для индивидуальных предпринимателей и физлиц.

Кроме того, с помощью МТС ID можно отправлять данные в ФСЗН: документы персонифицированного учета и формы отчетности. Это актуально для физлиц, которые могут заниматься определенными видами деятельности, не открывая ИП.

Также электронной цифровой подписью МТС ID теперь можно подписывать документы в межведомственной системе документооборота (СМДО), используя сервис MobileDoc. Сейчас к СМДО подключено более 12 тысяч организаций, включая все государственные ведомства.

"Текущее расширение функционала можно считать знаковым. Теперь со смартфона можно подписывать декларации в налоговую и сведения в ФСЗН, что очень актуально для малого бизнеса. Сервис МТС ID становится полноценным инструментом авторизации и подписания документов в Беларуси, который поддерживается в различных интерфейсах (налоговая, фонд соцообслуживания, СМДО, банки). Все это упрощает жизнь предпринимателям и юрлицам", — пояснили в МТС

Сервис МТС ID запущен в апреле 2017 года, когда телеком-оператор МТС стал аккредитованным регистрационным центром ГосСУОК. Также SIM-карты с ЭЦП получили признание в системах электронного документооборота, банковской сфере (Банке Дабрабыт, БПС-Сбербанке и Белинвестбанке), Едином портале электронных услугах и личном кабинете сервиса МТС Dос.

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