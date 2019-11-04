Белорусы смогут получить доступ к системе мгновенных платежей через мобильное приложение

4 ноября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусы смогут получить доступ к системе мгновенных платежей с помощью мобильного приложения, сообщил сегодня заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Петр Маманович на семинаре Белорусской валютно-фондовой биржи "Рынок ценных бумаг Беларуси. Состояние и перспективы развития", предает корреспондент БЕЛТА.

"Дальнейшее развитие системы мгновенных платежей планируется за счет расширения категорий пользователей. Это объекты торговли и сервиса, физические лица, которым будет предоставлен сервис для формирований платежных инструкций с использованием мобильного приложения", - сказал Петр Маманович.

Сейчас оплата с помощью системы мгновенных платежей совершается юридическими лицами с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. В системе обеспечен прием всех видов платежей, в том числе налоговых и таможенных.

По словам Петра Мамановича, Нацбанк видит потенциал интеграции белорусской системы мгновенных платежей с аналогичными системами, внедренными в странах Евразийского экономического союза, Европейского союза и Украине.-0-