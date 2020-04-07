БелПСХАГИ и ученые БГУ планируют разработать технологии для дистанционного зондирования Земли

7 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Аэрофотогеодезическое предприятие Госкомимущества "БелПСХАГИ" совместно с Институтом прикладных физических проблем имени А.Н.Севченко БГУ планирует разработать технологии для дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

"БелПСХАГИ" и Институт прикладных физических проблем имени А.Н.Севченко БГУ заключили соглашение о стратегическом партнерстве, цель которого - совместная работа по созданию конкурентоспособных инновационных продуктов, технологий для дистанционного зондирования Земли. "В его основе объединение уникального опыта и передовых технологий, научных, конструкторских, организационных, кадровых, производственных и иных возможностей каждой из сторон, а также совместное участие в других инновационных проектах", - отметили в пресс-службе.

Научно-исследовательское учреждение "Институт прикладных физических проблем имени А.Н. Севченко" обладает уникальными знаниями, опытом и наработками в создании аппаратуры для дистанционного зондирования Земли. У предприятия "БелПСХАГИ" в свою очередь накоплен опыт в проведении наземных и авиационных мультиспектральных съемок.

"Объединенные усилия и ресурсы помогут партнерами создавать новые образцы продукции, конкурирующей с аналогичной продукцией мирового класса", - подчеркнули в Госкомимуществе.-0-