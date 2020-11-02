"Белспецвнештехника" представила линейку легкобронированных автомобилей на платформе Asilak

Фото с сайта vpk.gov.by
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское предприятие "Белспецвнештехника" представило линейку легкобронированных автомобилей на платформе Asilak SHTS. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Бронированный автомобиль "ASILAK АРС-6" предназначен для обеспечения выполнения разведывательных задач, "ASILAK АРС-10" - для безопасного перемещения личного состава.
Бронированный автомобиль "ASILAK АSV" призван обеспечивать выполнение специальных задач, "ASILAK CARGO" - перевозку грузов, "ASILAK AMEV" - обеспечивать первую медицинскую помощь и эвакуацию личного состава.-0-