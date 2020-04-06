"Белтелеком": нагрузка на внешний интернет-шлюз выросла в пределах 10%

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания "Белтелеком" в последние недели отмечает повышенный спрос на услуги доступа в интернет, телевидения и другие сервисы. Нагрузка на внешний интернет-шлюз выросла в пределах 10%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

"Часы наибольшей нагрузки, которые ранее, как правило, приходились на вечернее время, немного сместились на дневное", - отметили в "Белтелекоме".

Как отметили в компании, в условиях возрастающей нагрузки "Белтелеком" обеспечивает стабильную работу сетей связи. "Компания проводит постоянный мониторинг качества работы сети. В настоящее время наши объекты и сети связи функционируют в штатном режиме. Услуги связи (доступ в интернет, телевидение, телефония, другие сервисы) оказываются абонентам в полном объеме. При этом инфраструктура полностью готова к стабильной работе при возрастающей нагрузке, так как имеет значительный запас пропускной способности", - говорится в сообщении компании.

"Белтелеком" постоянно расширяет международные каналы в направлении самых востребованных информационных ресурсов, при необходимости оптимизируются схемы маршрутизации трафика, при необходимости в достаточно быстрые сроки может быть увеличена пропускная способность.-0-