"Белтелеком" подключил миллионного абонента пакетов услуг "ЯСНА"

Счастливым юбилейным абонентом стал Алексей Муляренко из Солигорска Минской области. 27 ноября Алексей вместе с супругой Натальей и сыном Олегом принимал поздравления в фирменном сервисном центре компании. Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам РУП "Белтелеком" Сергей Туромша поблагодарил Алексея Муляренко за выбор "ЯСНА" и вручил подарки - телевизор и сертификат на бесплатное пользование пакетом услуг "ЯСНА 100" в течение года.

Такой подарок пришелся семье Муляренко весьма кстати, ведь недавно они переехали в новую квартиру и решили подключить "ЯСНА".

"Услугами "Белтелекома" пользуемся уже давно - ранее были подключены на тариф "Домосед". При переезде выбрали наиболее выгодное предложение - пакет "ЯСНА", поскольку пользуемся не только интернетом, но и телевидением ZALA: смотрим новости, сын любит программы про животных и мультфильмы. Такой подарок для нас – приятная неожиданность", - делится эмоциями Алексей.

Сергей Туромша заметил, что "ЯСНА" за 3,5 года стал одним из самых успешных брендов компании. "Пакет услуг появился на рынке в 2016 году и всего за год смог завоевать популярность у белорусских потребителей, став победителем премии "Народная марка". А сейчас нам приятно сообщить, что выбор в пользу "ЯСНА" сделали уже миллион абонентов. И секрет не только в маркетинговых стратегиях и продажах - люди поверили и осознали, что это реально полезный и выгодный продукт, - отметил заместитель генерального директора РУП "Белтелеком". - Сегодня важный день для нашей команды. Это не только очередной значимый рубеж, но и стимул двигаться вперед, разрабатывать новые сервисы и стремиться к тому, чтобы современные услуги связи появились в каждом доме. Мы приложим все усилия для того, чтобы в будущем поздравить и двухмиллионного абонента".

По всей стране "Белтелеком" развивает современную оптоволоконную инфраструктуру, которая позволяет обеспечить качественно новый уровень услуг. Бренд "ЯСНА" объединяет пакетные решения для абонентов сетей GPON. Три основные услуги - высокоскоростной интернет, телевидение ZALA, безлимитная телефония в сети "Белтелеком" - могут быть дополнены доступом к общественным точкам Wi-Fi РУП "Белтелеком", эфирным телевидением или услугой "Умный дом". В линейке также представлены высокоскоростные "ЯСНА 100", "ЯСНА 200" и пакеты с бонусами компьютерной игры World of Tanks.

Одними из первых возможности пакетов "ЯСНА" опробовали в том числе абоненты из Солигорска, которые остались верны своему выбору и стали почетными гостями праздничного события. Сувениры также ожидают всех, кто подключил пакет услуг в апреле 2016 года и продолжает пользоваться им до сих пор.

"Приятно быть абонентом "Белтелекома", который предоставляет качественные услуги - ими пользуемся всей семьей", - говорит Андрей Романович, сделавший выбор в пользу "ЯСНА" около 3,5 лет назад.

В честь праздничного события "Белтелеком" анонсирует еще ряд мероприятий. Так, сюрприз ожидает семьи, в которых растут девочки с теплым и светлым славянским именем Ясна. День рождения бренда "ЯСНА" - 15 апреля 2016 года. Всем малышкам с именем Ясна, которые появились на свет после этой даты, приготовлен в подарок красочный детский велосипед "ЯСНА".

"Когда выбирали название для нового бренда, обратили внимание, что слово "ясна" имеет много значений - это и "понятно", и "солнечно", и "ярко". Впоследствии оказалось, что Ясна – это еще и женское имя. Идея сделать подарок девочкам с таким именем появилась после того, когда в социальных сетях обнаружили интересную историю нашей соотечественницы: она назвала свою дочку Ясна после того, как по пути в роддом заметила машину с логотипом "ЯСНА". Уверен, за эти 3,5 года в нашей стране появились маленькие белоруски, для которых родители также выбрали имя Ясна", - раскрывает концепцию новой инициативы Сергей Туромша. Кстати, родителей девочек с таким прекрасным именем также ждет приятный бонус - специальное предложение на пакет услуг "ЯСНА 100".

Компания "Белтелеком" от души благодарит всех абонентов за выбор услуг и доверие.

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