19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" закрыл доступ к сервису "Информационный портал" ZALA, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

В "Белтелекоме" напомнили, что актуальные сведения об услугах и новости предприятия размещаются на корпоративных сайтах, в мобильном приложении "Мой Белтелеком", а также в официальных сообществах компании в соцсетях. С помощью приложения "Мой Белтелеком" можно оплатить услуги электросвязи, а при необходимости - сделать обещанный платеж.

Информация о погоде от Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды доступна в интернете.-0-