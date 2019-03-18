"Белвест" начнет роботизацию обувного производства нынешним летом

18 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. СООО "Белвест" планирует летом 2019 года приступить к внедрению созданных на предприятии промышленных роботов для автоматизации основных производственных операций, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Юрий Суманеев.

Разработкой и выпуском роботизированных комплексов занимается специально организованный на "Белвесте" научно-технический центр "Лацит", который является резидентом Парка высоких технологий. Созданные опытные экземпляры инновационного оборудования не имеют ни прототипов, ни аналогов в мире, подчеркнул Юрий Суманеев. Сложность задачи заключается в том, что в производстве обуви велика доля ручного труда, требующего точной и тонкой моторики, при этом работать приходится с натуральной кожей, которая является непростым для манипуляций материалом. Созданные на предприятии технологии успешно с этим справляются.

В частности, один из роботов, внешне напоминающий дроида R 2 D 2 из фильма "Звездные войны", оснащен машинным зрением и обучен взаимодействовать с другими объектами на производстве для того, чтобы перемещать материалы или заготовки на сборочном конвейере. При этом по цеху будут перемещаться десятки таких "тележек" между роботами, выполняющими основные операции, а управление ими будет осуществляться из единого компьютерного центра, расположенного в отдельном помещении. В текущем году планируется довести опытные экземпляры роботизированных комплексов до промышленных образцов и поэтапно внедрять в производственные процессы, в частности, раскроя кожи, швейные операции, при этом прорабатывается возможность запуска целиком роботизированных участков, добавил генеральный директор.

Белорусско-российское СООО "Белвест" является одним из крупнейших в Беларуси производителей обуви с установленной производственной мощностью 2 млн пар в год. Предприятие создано в июне 1988 года с участием витебской обувной фабрики "Красный Октябрь" и компании Salamander (Германия). В конце 2002 года "Белвест" стал белорусско-российским предприятием. В уставном фонде СООО "Белвест" государству принадлежит 55% акций, остальными активами управляет российское ООО "Инвестиционная промышленная компания "Инвестпром". По итогам 2018 года темп роста объемов производства превысил 107%, в 2019-м предприятие планирует нарастить выпуск продукции на 3,2%. Обувь и кожгалантерейные изделия продаются через фирменную торговую сеть в Беларуси и России. Около 1% продукции реализуется через интернет-магазин, при этом предприятие намерено активизировать развитие такого важного канала взаимодействия с покупателем.-0-