Беспилотное летающее такси успешно протестировали в Германии - видео

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкие инженеры завершили испытания беспилотного летающего такси, об этом сообщает Travel and Leisure.

Новая разработка получила название CityAirbus и будет предназначена для транспортировки пассажиров в пределах городского пространства. Летательный аппарат вмещает до 4 человек, а пилот не требуется. Помимо этого, такси может развивать скорость до 120 километров в час, а на одном заряде батареи преодолеть до 100 километров.

Беспилотное летающее такси поднимается в воздух с помощью четырех пропеллеров, которые практически бесшумны. Разработчики считают, что перевозка пассажиров в городе может начаться в самое ближайшее время, а дата ввода в эксплуатацию пока неизвестна. -0-