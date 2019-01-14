Бесплатный Wi-Fi появится на площади Свободы и возле Дворца спорта в Минске

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подключиться к общественной сети Free Wi-Fi Minsk в этом году можно будет на площади Свободы, возле Дворца спорта и еще на 10 станциях метро. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор компании "Деловая сеть" Павел Алексеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Точки доступа будут работать в двух диапазонах - 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволит существенно повысить уровень обслуживания. "Ограничение частотой 2,4 ГГц приводит к тому, что уровень принимаемого сигнала на гаджетах пользователей снижается - каналы на этом диапазоне перегружены, - сказал Павел Алексеенко. - Сейчас можно по заявительному принципу на открытых пространствах устанавливать точки доступа, работающие в диапазоне 5 ГГц. Все современные мобильные гаджеты принимают сигнал на этой частоте".

Что касается минского метро, в настоящее время подключиться к Free Wi-Fi Minsk можно на двух станциях - "Октябрьской" и "Купаловской". До июня общественный Wi-Fi будет еще на станциях "Петровщина", "Площадь Ленина", "Уручье", "Автозаводская", "Первомайская" и "Немига". Во втором полугодии текущего года точки доступа будут установлены на станциях "Площадь Якуба Коласа", "Академия наук", "Могилевская" и "Каменная Горка". Как отметила руководитель отдела маркетинга компании "Деловая сеть" Эвелина Рачковская, очередность подключения зависит от значимости станций для создания инфраструктуры Европейских игр и пассажиропотока. "Разрабатываются проектные решения, на запуск потребуется немного времени", - добавила она.

Усилиями ООО "Деловая сеть" с апреля 2018 года в столице создана бесплатная сеть Free Wi-Fi Minsk, которая объединила более 100 общественных точек доступа: в крупных торговых центрах, десятках кафе, автозаправочных станциях, больницах, гостиницах, отделениях банков. Для подключения необходимо ввести свой номер мобильного и получить на него пароль. Последующие авторизации в сети будут проходить у пользователя автоматически. После подключения сетью можно пользоваться бесплатно неограниченное количество времени. Планируется дальнейшее развитие и расширение сети Free Wi-Fi Minsk, добавление в нее новых точек доступа.

Компания продолжает работу над масштабным медицинским проектом. Речь идет о расширении возможностей использования "электронного рецепта". Планируется, что принимать его будут во всех аптеках города - как государственных, так и частных. "Деловая сеть" участвует в создании необходимых интернет-коммуникаций. В 2017-2018 годах компания приняла участие в строительстве масштабной корпоративной сети для более чем 130 учреждений: поликлиник, больниц, аптек, находящихся в ведомстве Комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Повысилась оперативность внутреннего корпоративного документооборота, увеличилась эффективность работы медицинского персонала за счет быстрого обмена информацией.-0-